Ruba 160mila euro dalla scuola: segretaria denunciata

Con i soldi della scuola avrebbe comprato mobili, vestiti, regali di natale e chi più ne ha più ne metta. Per questo, Per questo R.G., 46enne di professione commercialista, è stata denunciata per peculato dalla Guardia di Finanzia di Chiari nel Bresciano. La donna, residente ad Adro, lavorava anche come segretaria scolastica per la scuola materna Monsignor Bonomelli a Nigoline di Corte Franca.

Secondo quanto riporta La Stampa, la segretaria avrebbe prelevato per quattro anni ingenti somme dai conti della scuola materna, denaro poi speso a fini personali. Si parla, in tutto, di ben 160 mila euro.

Col tempo però sono sorti numerosi sospetti nei confronti della donna all'interno delle mura dell'istituto e le segnalazioni non hanno tardato ad arrivare all'Autorità giudiziaria che, dopo aver raccolto le testimonianze, ha deciso di indagare per fare luce sulla vicenda. Gli accertamenti hanno permesso ai finanzieri di procedere con la denuncia.