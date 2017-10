Le ruba smartphone con video hard. Lei lo rincorre tutta nuda in strada

Non è mai bello quando un video hard finisce online. Troppe volte abbiamo parlato delle giovani ragazze che si ritrovano loro malgrado a diventare star dei social network quando loro foto (o video) hot finiscono col diventare di dominio pubblico. Il più delle volte a pubblicarle è il fidanzato (o l'ex fidanzato), vuoi per vendetta o per semplice (folle) gioco.

Per questo due fidanzati in Paraguay hanno litigato e sono finiti a rincorrersi (nudi) per la strada. La ragazza si è fiondata nuda in strada per rincorrere il fidanzato che le aveva rubato il cellulare. All'interno, oltre alle password e il numero dei conti, ci sarebbero stati anche dei video hard del giovane con un'altra donna.

Un filmato, ripreso da un'auto che camminava lungo la strada, mostra la giovane senza vestiti correre dietro il ragazzo. "Preferisco che mi vedano tutta nuda correre in strada che farmi rubare la password di tutti i miei account", si sente gridare la giovane affannata dalla corsa. La sua performance podistica (senza veli) è stata inviata via WhatsApp e di cellulare in cellulare è infine stata caricata su LiveLeak. "Mi ha rubato il telefono perché all'interno c'erano immagini sue con un'altra donna e non voleva che le inviassi a tutte le persone che lo conoscono", ha detto la ragazza per togliere ogni dubbio su un suo possibile tradimento.