Russia, donna stesa con un pugno per un fiammifero

Una scena choc che in poche ore ha fatto il giro del web. Una donna davanti ad una discoteca russa intenta ad accendersi una sigaretta è finita ko colpita da un violentissimo pugno sferrato da un uomo. Come riporta Metro.uk, la donna si trovava appena fuori dalla discoteca "Milk", un locale di Ulyanovsk. Durante una pausa nel corso della serata ha deciso di fumarsi una sigaretta. Ma non avrebbe mai immaginato di andare incontro ad una serata folle. Infatti dopo aver preso la sigaretta ha preso dalla borsa la sua scatola di fiammiferi accendendone uno. Un uomo che si trovava proprio vicino all'ingresso ha spento il fiammifero della donna avvicinandosi a lei. Ma la ragazza, infastidita dal gesto ha reagito. A questo punto l'uomo ha colpito con destro al volto la ragazza che è immediatamente cascata immobile a terra. Qualche istante dopo alkcuni passanti hanno provato a dare una mano alla povera ragazza. Non è chiaro se l'uomo sia stato denunciato alla polizia. Ma intanto la sequenza dell'aggressione è diventata virale sul web e sui social. (Clicca qui per guardare il video)