Ryanair, due sorelle si prendono a schiaffi e il volo parte in ritardo

Il volo, direzione Orio al Serio, sarebbe dovuto partire alle 12.45 da Brindisi. Ma una lite violenta, scoppiata a bordo tra due sorelle, ha fatto ritardare la partenza di più di un'ora. È accaduto ieri, in Puglia, dove le due donne, su un aereo RyainAir, si sono prese letteralmente a schiaffi.

La lite

Le due ragazze, che erano sedute nella parte anteriore dell'aereo, avrebbero iniziato a discutere per futili motivi. Non sono ancora stati chiariti i motivi della lite, ma davanti alle loro urla, il comandante del volo FR 8496 ha preso la decisione di non partire subito, tra le critiche degli altri passeggeri, e ha informato le forze dell'ordine.

Le polemiche