Ryanair, indetto lo sciopero per il 10 febbraio

Si complicano le trattative per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti Ryanair. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero per sabato 10 febbraio dato che giudicano decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo".

Secondo i sindacati non è ancora partito "un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale". Filt, Fit e Uiltrasporti ribadiscono, invece, la necessità di avviare immediatamente "un confronto a tutto tondo su salari e tutele di tutto il personale e non solo per una parte di questi". "Non è inoltre accettabile - spiegano i tre sindacati - che sia l'azienda a scegliersi gli interlocutori sindacali, in totale spregio ai più elementari principi di rappresentatività e di libera scelta dei lavoratori sanciti dal nostro ordinamento".

Intanto Lufthansa oggi ha annunciato di aver sorpassato Ryanair e di essere diventata la prima compagnia aerea d'Europa con ben 130 milioni di passeggeri trasportati nel 2017. Per la precisione, sugli aerei delle compagnie del gruppo tedesco (oltre a Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Eurowings) hanno volato 130,04 milioni di passeggeri, il 18,6% in più rispetto al 2016. Seconda Ryanair che con 129 milioni di passeggeri ha segnato un nuovo record, nonostante il caos provocato dalle cancellazioni dei voli e dagli scioperi del personale.