"Sai chi è tuo marito...?" Meloni contro Guerritore

Scontro totale a Otto e mezzo su La7 tra Monica Guerritore e Giorgia Meloni. Il tema della puntata è l'immigrazione. I toni si accendono subito quando l'attrice di fatto predica l'accoglienza. La leader di Fratelli d'Italia risponde subito per le rime e così in due mosse "smaschera" l'attrice. Lo fa con un post su Facebook in cui posta proprio il video del suo intervento in trasmissione e afferma: "Se la trasimissione di ieri sera della Gruber vi ha fatto arrabbiare, allora tenetevi forte".



Poi subito dopo la premessa, rincara la dose e parla del marito dell'attrice: "Vi ricordate quanto si è sbracciata Monica Guerritore per dire che dobbiamo essere più accoglienti con i migranti? Ecco, vi spiego perché: suo marito, Roberto Zaccaria, è il presidente del CIR (Consiglio italiano rifugiati), una onlus che prende finanziamenti pubblici dal governo italiano e dall'UE, per occuparsi, indovinate un po' di cosa? Di accoglienza". Insomma, secondo la Meloni, ora, tutto torna. La leader di Fratelli d'Italia conclude, con molta ironia: "Direbbe Fantozzi: come è umana lei". E il post video pubblicato dalla Meloni ha avuto subito una valanga di condivisioni e di like sui social.