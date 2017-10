Salasso Rc Auto: ecco come risparmiare

Risparmiare sulla Rc Auto? È possibile utilizzando alcuni accorgimenti. Di fatto la quota media nazionale, come ricorda Libero, è di ben 577,50 euro. Per riuscire ad abbassare questa cifra si possno consultare alcuni portali come ad esempio facile.it o segugio.it, portali che indicano i vari valori del mercato cercando di dare un'offerta ampia al consumatore sulla scelta. E dando un'occhiata attenta a questo tipo di dati è possibile anche a ridurre del 50% il costo. Ma attenzione: spesso per risparmiare c'è chi è rponto a rinunciare ad esempio al furto e incendio. Questa scelta va fatta solo nel caso in cui l'auto sia abbastanza datata. Altro passo falso da non fare è quello di rinunciare alla copertura assicurativa del passeggero: un erroe che in caso di incidente può essere determinante. Il risparmio più consistente riguarda chi vive nelle regioni del Sud dove il costo dellea Rc Auto è il più elevato d'Italia. Da quelle parti riuscire ad esempio a pagare intorno ai 500 ripsetto ai 900-1000 è già un grande passo avanti. Infatti nelle regioni del Sud, come ad esempio in Campania i rincari hanno toccato il 20 per cento circa con picchi a 900 euro l'anno.