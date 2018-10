Sale sul treno in corsa e aggredisce personale: denunciato marocchino

Era salito a bordo di un treno in movimento arrampicandosi sul convoglio e introducendosi nel vagone attraverso un finestrino aperto. Poi, per eludere i controlli, aveva aggredito il capotreno facendolo cadere a terra per darsi infine alla fuga.

Dopo pochi giorni, durante i controlli organizzati per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale ferroviario e dell’abusivismo a bordo dei treni, la Polfer di Udine ha rintracciato e identificato l'aggressore: si tratta di un 20enne marocchino che è stato subito denunciato all'autorità giudiziaria.

Controlli sui treni

Come riporta il Messaggero Veneto, il personale della Polfer ha bloccato anche un cittadino congolese di 22 anni privo del biglietto. Il giovane era conosciuto alle forze dell'ordine perché solito viaggiare a bordo dei treni senza il titolo di viaggio. Anche lui è stato denunciato all'autorità giudiziaria.