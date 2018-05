Salento, rubata sabbia dalla spiaggia libera

Può accadere che una spiaggia pubblica si ritrovi senza sabbia? Nel Salento si. A Salve, un piccolo paese sul mare in provincia di Lecce è stata presa sabbia da un terreno pubblico e messa in uno stabilimento balneare privato che si trova nelle vicinanze. A darne notizia è il quotidiano regionale La Gazzetta del Mezzogiorno.



Ad accorgersi della cosa i carabinieri del posto e la guardia costiera che hanno bloccato per tempo l'operazione illegale. Con un escavatore, infatti, c'era il libero prelievo della sabbia senza l'autorizzazione da parte del Comune e del “Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi”, l'ente di diritto pubblico economico, soggetto al controllo della Regione Puglia, a cui sono affidate le funzioni di difesa del suolo, di approvvigionamento e utilizzazione delle acque, a prevalente uso irriguo, di salvaguardia dell'ambiente e di assistenza tecnico-agraria. L'area, secondo quanto si legge, è di circa 150 metri quadrati ed è stata sequestrata insieme all’escavatore e all’autocarro utilizzati durante le operazioni di prelievo di sabbia. Intanto i responsabili sono stati denunciati.