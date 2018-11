Salerno, africano aggredisce mamme e bimbi davanti scuola

È caccia all’uomo a San Marzano sul Sarno (Salerno), dove da ieri le forze dell’ordine sono impegnate nella ricerca di un violento cittadino straniero.

Da diversi giorni, infatti, i carabinieri della stazione locale e la polizia municipale stavano ricevendo continue segnalazioni in merito ad un africano che, senza alcuna apparente ragione, si aggirava per le strade molestando gli autisti ed aggredendo madri e bambini all’uscita delle scuole.

Gli episodi sono numerosi, e si sono registrati in varie zone del paese in provincia di Salerno.

Sono tanti i testimoni e le vittime che hanno avuto a che fare con il soggetto. Stando alle molte denunce raccolte dagli inquirenti, l’africano avrebbe in più occasioni creato scompiglio in strada. Fermandosi in mezzo alla carreggiata, avrebbe interrotto il flusso delle autovetture, mostrandosi minaccioso ed impedendo ai conducenti di proseguire il loro tragitto. Non solo. Pare che in qualche circostanza lo straniero, approfittando del fatto che le auto fossero ferme, si sia addirittura introdotto nell’abitacolo di alcuni veicoli, terrorizzando coloro che si trovavano già a bordo.

Sono poi molte le donne che dichiarano di essere state rincorse ed aggredite insieme ai loro figli dal facinoroso in occasione dell’uscita dei bambini dagli edifici scolastici. Sembra che l’africano abbia agito con il solo proposito di provocare fastidio e paura, non ci sarebbero infatti stati tentativi di rapina o di violenza.

Naturalmente in poco tempo gli episodi sono stati riportati in rete sui vari social network. Molte delle vittime hanno denunciato quanto era loro accaduto ed avvisato i compaesani di fare attenzione. Confrontandosi fra di loro, sono inoltre riuscite a tracciare un profilo dell’extracomunitario, aiutando così le autorità nelle indagini.

Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un africano già colpito da un provvedimento d’espulsione. Il decreto è stato emanato circa una settimana fa, ma lo straniero lo ha bellamente ignorato e si trova ancora sul suolo italiano, libero di perseguitare chiunque. Adesso è ricercato dagli inquirenti.