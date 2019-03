Salerno, marocchino irregolare pesta agenti per evitare controllo

È finito in manette e verrà espulso un cittadino straniero che lo scorso mercoledì mattina, a Salerno, ha aggredito alcuni agenti di pattuglia per evitare un controllo.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l’extracomunitario, in evidente stato di ebbrezza, si trovava in piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte alla stazione ferroviaria. Dato che il suo comportamento stava cominciando a creare qualche disturbo, gli uomini della squadra volante hanno deciso di intervenire. Alla vista dei poliziotti, il soggetto è immediatamente fuggito, facendo perdere le proprie tracce.

La situazione di calma ristabilita è tuttavia durata poco. Trascorsa circa un’ora gli agenti hanno deciso di passare nuovamente in piazza Vittorio Veneto, dove hanno trovato lo straniero esattamente al solito posto. Questa volta l’uomo si è rivoltato contro i poliziotti, arrivando ad aggredirli pur di non essere identificato. Ne è quindi conseguita una violenta colluttazione, che ha portato al ferimento di uno dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il facinoroso è stato comunque immobilizzato e condotto negli uffici della questura di Salerno, dove sono stati eseguiti gli accertamenti del caso. Si tratta di un 51enne marocchino clandestino e pregiudicato, che è riuscito a manternersi nel nostro Paese chiedendo denaro nelle aree di parcheggio e di fronte ad una chiesa.