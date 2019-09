Salerno, violenta la nipote per vent’anni: alla sbarra zio 70enne

Per quasi vent’anni avrebbe abusato sessualmente della nipote, registrandola in alcuni video utilizzati per ricattarla. È finito alla sbarra un 70enne di Nocera Inferiore, nel Salernitano, che adesso dovrà difendersi in Tribunale dalle accuse di violenza sessuale e stalking.

Quando sono cominciate le violenze la ragazza aveva appena 14 anni. Dalle indagini della polizia di Salerno l’uomo avrebbe costretto la minorenne in uno stato di forte soggezione psicologica, al punto da renderla completamente dipendente. La giovane donna subiva le vessazioni dello zio orco, che la obbligava ad avere con lui rapporti sessuali completi e anche con terze persone, che prendevano parte alle orge organizzate dal familiare depravato.

Il 70enne minacciava la ragazza: in caso di rifiuto a sottostare alle sue richieste avrebbe rivelato a tutti la loro relazione e, in più occasioni, avrebbe fatto capire alla nipote che l’avrebbe uccisa. La giovane era incapace di reagire e ha subito le angherie dell’uomo per quasi vent’anni. Ora, a distanza di tanto tempo, l’incubo per la donna è finito.

