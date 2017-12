Salmonella nel latte: 35 neonati contagiati

La giustizia francese ha aperto un'indagine preliminare sui casi di salmonella rilevati in 35 bambini che avevano consumato latte artificiale Lactalis. Lo riferisce il settimanale Le Point, aggiungendo che Lactalis, che è il principale gruppo lattiero-caseario francese, ha dovuto ritirare centinaia di lotti di questo prodotto dal mercato. Gli agenti dell'Ufficio centrale di lotta contro i danni all'ambiente e alla salute pubblica (Oclaesp) proveranno a capire se in questo caso di contaminazione ci sia stato reato.

Al centro dell'attenzione c'è l'impianto di Lactalis a Craon, nell'ovest della Francia, dove sono stati realizzati o trasformati i prodotti sospetti. Lactalis ha espresso il sospetto che l'epidemia possa avere avuto origine da alcuni lavori realizzati nell'impianto nel primo semestre dell'anno e ha già ritirato dalla vendita, tanto in Francia quanto nel resto d'Europa, i lotti che sono passati da questo stabilimento da febbraio scorso. Dei 35 bambini colpiti in Francia 16 sono stati ricoverati, ma nessuno di loro è in pericolo.