Salvata tartaruga marina in difficoltà: la corsa dal veterinario all'Acquario di Genova

Nuotava in difficoltà a circa sei chilometri al largo della costa di Bordighera, in provincia di Imperia. Perdeva bava e sangue dalla bocca. Alcuni pescatori amatoriali hanno così salvato una tartaruga marina della specie Caretta caretta, piuttosto comune nel Mar Mediterraneo.

L’hanno caricata a bordo dell’imbarcazione e dopo essere giunti nel porto della cittadina delle Palme, l’hanno consegnata ai militari della Guardia costiera, che hanno contattato il veterinario dell’Acquario di Genova, dove è stata successivamente trasferita per essere ospedalizzata. Il trasbordo è avvenuto in auto. La Capitaneria ha anche contattato i biologi dell’Istituto di ricerca sui cetacei “Tethys”. Sembra che la tartaruga non mostrasse traumi o segni di violenza.

E’, dunque, probabile che fosse semplicemente malata. Con l’aumentare del traffico marino durante l’estate, non sono infatti rare le collisioni tra yacht e cetacei o altri esemplari della fauna ittica. E' dello scorso fine settimana un'altra salvataggio della Guardia Costiera traeva, che ha soccorso un delfino di appena tre settimane, in procinto di spiaggiare, dopo aver perso di vista la mamma e il suo branco.

I militari hanno cercato di fargli riprendere il largo, creando delle onde con le mani per allontanarlo dalla costa. La speranza è che possa aver ritrovato i suoi simili. In caso contrario è invece probabile che sia morto.