"Salvini assassino": a Firenze ​studenti insultano il ministro

"Salvini assassino - studenti contro il razzismo". È l'ennesimo striscione - lungo 20 metri - contro il vicepremier della Lega srotolato dai collettivi studenteschi antagonisti.

La protesta è andata in scena oggi davanti al Duomo di Firenze, ma è il prologo delle manifestazioni che prenderanno il via venerdì mattina per "per dire no al razzismo e per denunciare le politiche del ministro dell'Interno", come annunciano gli studenti del Collettivo antagonista studentesco del capoluogo toscano.

"Scenderemo in piazza perché ogni giorno con le politiche del ministro Salvini le persone muoiono in mare", hanno detto gli studenti delle scuole superiori, "Le sue sono politiche razziste, sessiste e autoritarie, scagliate contro i migranti e chiunque provi ad opporsi". Gli organizzatori della manifestazione di venerdì prossimo hanno criticato il mondo accademico perché, a loro dire, "è assurdo che abbia denunciato le leggi razziali, ma non le politiche che stanno attuando il Governo e la Lega".