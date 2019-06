Salvini fa il pieno di like sui social con la foto del Milan: "Il mio ombrellone è riconoscibile"

Matteo Salvini non ha mai fatto mistero della sua fede calcistica. Ha gioito, criticato e si è lasciato prendere dalla rabbia quando il suo Milan non è andato troppo bene nelle partite. Ma la fede non si cambia così facilmente. Nessuna sconfitta o delusione può far rompere quel legame così viscerale. Così unico come quello della fede. E Matteo Salvini ne è un esempio lampante.

Qualche minuto fa, infatti, ha condiviso sui suoi account (social) ufficiali una foto (e una didascalia) che parla chiarissimo. "Il mio ombrellone è riconoscibile", scrive con tanto di smile con l'occhiolino. Nello scatto, quindi, si vede un lettino e un telo mare. Nulla di strano, verrebbe da commentare se non fosse per il tipo di telo mare: un telo del Milan. E proprio su questo telo mare si legge con scritte bianche, nere e rosse "Ultrà. Curva Sud Milan".

Centinaia di "like" e i commenti per il ministro dell'Interno. Ma come al solito, i criticoni spuntano come funghi: "Vai a lavorare". Criticoni zittiti in un attimo da Salvini: "Fammi capire, stare con i miei figli una domenica dopo settimane che non mi vedono è un reato? Ma rilassati e sorridi, buona domenica anche a te".