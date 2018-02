Salvini, una mamma su Facebook: "Miei figli temono che li manderete in Africa"

Una lettera indirizzata al leader della Lega Nord, Matteo Salvini, e ai suoi "gentili simpatizzanti", sta facendo il giro del web. A scriverla una " mamma adottiva di due splendidi bambini africani ". Nella missiva scritta e postata su Facebook - che in poco tempo ha raccolto migliaia di like e condivisioni - si raccontano le conseguenze del pregiudizio e del razzismo nei confronti di due bambini di colore.

Il messaggio ai leghisti

" Volevo ringraziarla perché sta regalando ai miei figli dei momenti di terrore davvero fuori dal comune - scrive Gabriella Nobile, autrice del post - Mia figlia di 7 anni prima di andare a letto mi chiede: "ma se vince quello che parla male di noi mi rimandano in Africa?'. E piange disperata. Mio figlio invece - prosegue la donna -, prende l'autobus per andare agli allenamenti di calcio quasi tutti i giorni e da circa un paio di mesi mi racconta di insulti che è costretto a subire da suoi gentili simpatizzanti ".