Salvini: "Non ho mai aiutato Elisa Isoardi. La mia presenza l'ha danneggiata"

Due gironi fa Elisa Isoardi ha iniziato la sua nuova avventura a La prova del cuoco e il suo compagno ha voluto farle un grosso in bocca al lupo. "Oggi alle 11.30 su Rai Uno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana", scriveva Matteo Salvini.

La prima puntata è andata alla grande e la conduttrice si è pure emozionata ricevendo una sorpresa dall'amica Caterina Balivo. In studio, infatti, è arrivata la mamma della Isoardi. Ma ora a spendere qualche parola in più per lei è Salvini. Perché ovviamente in questo nuovo percorso non potevano mancare le insinuazioni delle malelingue. Se poi c'è di mezzo Salvini... peggio ancora.

Elisa Isoardi "è brava e si merita tutto il successo che ha e che avrà. Io non l'ho aiutata, anzi, la mia ingombrante presenza forse ha danneggiato e creato problemi". Così il vice premier leghista ha zittito tutti una volta per tutti su Rai Radio2 nel programma I Lunatici. "Se ho tre minuti la guardo in tv - conclude - anche se in cucina sono un disastro. Se sono geloso? Sì...Perdonatemi".