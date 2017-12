San Basilio, blitz delle forze dell'ordine: sequestrate armi e droga

San Basilio come Ostia. Il quartiere romano che ospita la terza piazza di spaccio d'Europa è finito nel mirino delle forze dell'ordine che, ieri, hanno effettuato un blitz nel corso del quale hanno sequestrato 2 chili di droga, 270 proiettili, una canna per pistola con annesso silenziatore e di un apparecchio disturbatore di frequenze.

Durante i controlli l'area è stata monitorata dall'alto dell'elicottero della Polizia di Stato ed è stato arrestato uno spacciatore che nascondeva del denaro a casa sua. Esattamente come ad Ostia dopo l'arresto di Roberto Spada e la gambizzazione di un esponente del clan Fasciani, ora le forze dell'ordine hanno concentrato la loro attenzione anche su San Basilio dove gli spacciatori, alcuni giorni, hanno aggredito l'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. Sono state 20 le perquisizioni domiciliari effettuate in vari luoghi del quartiere: piazze, androni, ingressi, tetti, cantine sono stati minuziosamente controllati da oltre 100 operatori delle forze dell'ordine.

Grazie ai quattro posti di blocco, si legge su Romatoday, sono state identificate complessivamente di 115 persone e 72 auto. Agenti della Squadra Mobile di Roma e del commissariato di San Basilio hanno sequestrato a carico di ignoti più due chili di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina e marijuana. Trovati, in improbabili nascondigli, tra cui un battiscopa abilmente modificato più di 153 proiettili calibro 9 x 21. Sono stati rinvenuti e sequestrati in altri spazi anche 48 proiettili calibro 357 magnum, 54 proiettili calibro 38 special, 11 cartucce calibro 12, una canna per pistola e un silenziatore con filettatura all'estremità più stretta. I carabinieri hanno, invece, arrestato un incensurato, colto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Un cittadino italiano incensurato è stato denunciato perché trovato in possesso di un apparecchio disturbatore di frequenze (jammer). Sono stati poi sequestrati a carico dell’arrestato 24 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish, il tutto suddiviso in dosi, oltre la somma contante di 995 euro.