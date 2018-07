San Severo, minaccia la moglie con un'ascia davanti ai figli

Ancora violenza. Ancora una volta la vittima è una donna. Una giovane donna. È accaduyo a San Severo, un Comune in provincia di Foggia, dove un ragazzo di 28 anni è stato arrestatocon l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Daniele Ciavarella, questo il nome del giovane uomo, ha minacciato la moglie con un'ascia davanti ai figli. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dopo una richiesta di aiuto da parte della moglie che, in forte stato di agitazione, ha riferito che il marito la stava minacciando.

Quando i militari sono arrivati a casa, hanno trovato l'uomo che impugnava un'ascia e minacciava di morte la giovane donna. La cosa più tragica è che alla scena erano presenti i figli piccoli.

L’uomo è stato subito immobilizzato dai militari, che lo hanno poi condotto in caserma. Non era la prima volta che accadeva un episodio simile. Da tempo la donna riceveva minacce da parte del marito senza mai avere il coraggio di denunciarlo. Ora Ciavarella si trova nel carcere di Foggia.