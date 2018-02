Sanremo, Noemi insulta poliziotto. ​E viene denunciata per oltraggio

“Ma guarda che c…one”. Si sarebbe rivolta così la cantante Noemi a un poliziotto in via Matteotti a Sanremo, dove è in corso il Festival condotto da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

All'ingresso della "zona rossa" della città ligure, martedì Noemi sarebbe stata fermata da un agente perché stava cercando di superare i varchi di controllo in contromano, cioè entrando da quelli predisposti per l'uscita, e pure senza il pass. Il poliziotto le avrebbe fatto notare l'errore, chiedendole di passare dal lato giusto per sottoporsi ai dovuti controlli. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, avrebbe però reagito con un gesto di stizza, rivolgendosi all'uomo in divisa con un "ma guarda che coglione".

E così, secondo quanto riporta il Corriere, la cantante in gara al Festival con "Non smettere di cercarmi", sarebbe stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale. L'inflessibilità dell'agente era dovuta all'intensificazione dei controlli dopo l'irruzione sul palco dell'Ariston alla prima serata da parte di un uomo che ha interrotto per qualche secondo la performance di Rosario Fiorello.

Intanto il Festival continua la sua corsa. L'attesa per la terza serata è altissima. Si vocifera per i prossimi giorni anche la presenza della comica Virginia Raffaele e il direttore artistico Claudio Baglioni potrebbe essere uno dei bersagli. Michelle Hunziker invece ha rivelato un retroscena curioso sul marito Tomaso Trussardi. "Stamattina mio marito appena sveglia non mi ha nemmeno salutata. Mi ha detto subito: 'Ma quel ballo succinto?'...". Il riferimento è al balletto 'hot' con Pierfrancesco Favino sulle note di 'Despacito'. Anche Favino ha confessato ridendo che la compagna e collega Anna Ferzetti gli ha detto: "Che sia l'ultima volta".