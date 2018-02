Il santone Meraglia di nuovo in arresto per gli stupri di gruppo

Quelli che definiva riti di purificazione altro non erano che degli stupri di gruppo e per questo Paolo Meraglia, insegnante in pensione e sedicente santone 70enne, era già stato arrestato una prima volta a marzo 2017.

Ora c'è una nuova ordinanza di custodia cautelare che porta il suo nome, con l'accusa di associazione a delinqure finalizzata alla commissione di violenza sessuale anche su minori. Ai domiciliari è finito non soltanto Meraglia, ma anche cinque dei suoi seguaci, come lui coinvolti in quanto avveniva a Moncalieri, nel Torinese.

Le ordinanze riguardano "l'apostolo" M.F, la madre di quest'ultimo Luisa Nota, 43 anni, e Lorella Bavosio, 58 anni, le "vestali" del santone, Biagino Viotti, 75 anni, e Carlo Volpi, di Mede (Pavia), considerati i catalizzatori della setta.

Sotto l'effetto di sostanze che semi-narcotizzavano le vittime avvenivano i riti di cui il santone e la sua cerchia devono rispondere di fronte alla giustizia.