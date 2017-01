Sarà dedicata a Venezia la nuova moneta da 2 euro

Sarà Venezia ad avere l'onore di essere la prima città rappresentata sulla nuova moneta da 2 euro. La Zecca dello Stato ha infatti pronto un nuovo modello con la Basilica di San Marco, che verrà messo in circolazione in un milione e mezzo di esemplari per commemorare il quattrocentesimo anniversario della conclusione dei lavori della Cattedrale veneziana.

Nei giorni scorsi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; nelle prossime settimane invece l'entrata in circolazione. "La prima moneta della collezione numismatica del 2017 è dedicata a #Venezia. Orgogliosi e fieri di rappresentare l'Italia nel mondo.", ha twittato esultante il sindaco Luigi Brugnaro.

Quella dedicata al capoluogo lagunare sarà la prima moneta della nuova collezione 2017 ed è stata presentata in anteprima anche al Patriarca Francesco Moraglia. Inoltre è stato preparato un apposito cofanetto da collezione per gli appassionati di numismatici: i collezionisti potranno ammirarlo dal prossimo 3 febbraio, quando verrà presentato al World Money Fair di Berlino.