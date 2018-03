"Sarò io il garante del prossimo governo"

Presidente, siamo alle ultime battute di una campagna elettorale che in molti hanno definito la più brutta degli ultimi anni. Anche lei ha avuto questa impressione? Per quel che la riguarda è riuscito a fare la campagna elettorale che aveva in mente?

«Mi è mancato l'incontro diretto con le persone, che a me piace molto. Ma la campagna elettorale era molto breve e ho dovuto concentrare ogni sforzo per far capire al maggior numero possibile di elettori le ragioni per le quali è nell'interesse di tutti gli italiani votare il centrodestra e Forza Italia. Mi sono rivolto soprattutto agli indecisi, ai delusi, a quelli che non credono più nella politica, perché li sento molto affini. Io stesso sono entrato in politica nel 1994 per cambiarla e se ho un rammarico è non esserci riuscito quanto avrei voluto. Oggi, però, è in gioco il futuro del nostro Paese. Ho voluto offrire agli italiani una speranza, perché l'Italia può fare grandi cose, può uscire dalla condizione difficile in cui si trova, può tornare ad essere un Paese vincente, un Paese in crescita, un Paese nel quale si vive bene. Io per questo metto a disposizione tutte le mie energie, le mie competenze, le mie esperienze di imprenditore e di uomo di governo, le mie relazioni con i grandi della terra. Come ogni volta che mi sono posto un obbiettivo nella vita, per quando ambizioso, sono sempre riuscito a realizzarlo. Sono convinto di riuscirci anche in questo, che è il più ambizioso di tutti: far ripartire l'Italia. Una sfida da vincere con tutti gli italiani».

Il dibattito si è concentrato su pochi argomenti e forse uno dei più trascurati è stato quelle del futuro dei giovani, tanto che quasi il 50% degli under 25 dice di non voler andare a votare. Pensa di essere riuscito a far arrivare il suo messaggio a questa fetta di elettorato?

«Credo che la politica abbia una gravissima responsabilità verso i giovani. Gli errori di questi anni rischiano di derubarli del loro futuro. Oggi in Italia sono più di tre milioni i giovani che non studiano e hanno rinunciato a cercare un lavoro. È una cifra enorme, che certifica un fallimento. A loro poi dobbiamo aggiungere i tanti altri, spesso i migliori, che sono costretti a lasciare le loro città e ad andare all'estero per cercare un lavoro adeguato. Se noi riusciremo a far ripartire l'Italia, ovviamente questo servirà soprattutto per i giovani, che del futuro di questo Paese dovranno vivere, lavorare, sposarsi, avere a loro volta dei figli. Per questo è nel loro preciso interesse uscire dalla rassegnazione e fare qualcosa per cambiare. Noi siamo gli unici ad aver presentato delle proposte concrete per dare ai giovani un futuro. Innanzitutto l'esenzione totale da ogni tassa o contributo per sei anni per un'azienda che assume con un contratto stabile un giovane disoccupato. Negli ultimi anni in Italia si è creato quasi soltanto lavoro precario. Questo è profondamente sbagliato, lo dico da imprenditore e da liberale. È sbagliato per i giovani, che vorrebbero delle ragionevoli certezze sul proprio domani, vorrebbero poter accendere un mutuo per comparsi una casa, decidere di avere una famiglia, e in queste condizioni non possono farlo. È sbagliato anche per le imprese, che hanno tutto l'interesse ad avere dei collaboratori stabili, da poter formare e fidelizzare, dei collaboratori spinti a dare il meglio di sé dalla prospettiva di poter fare carriera in azienda. D'altronde perché le imprese assumano occorre offrire loro condizioni di contesto favorevoli e stabili: un fisco meno opprimente, meno burocrazia, più infrastrutture, una giustizia certa e veloce. Sono queste le cose che noi vogliamo realizzare, partendo dalla grande riforma fiscale, la flat tax che è al centro del nostro programma. Io sogno un'Italia nella quale siano i più brillanti giovani stranieri a venire da noi a cercare un lavoro, un'Italia nella quale le aziende vengano ad investire qui perché pagano meno tasse degli altri Paesi ed hanno servizi migliori. Lavorerò per tutto questo con ogni energia: mi considero il garante di questo impegno con gli elettori, e specialmente versi quelli più giovani».

Una sfida importante si gioca al Sud, dove la delusione nei confronti della politica è molto alta.

«Il nostro Mezzogiorno è stato abbandonato per troppo tempo. Noi vogliamo utilizzare il 50% dei fondi europei non ancora impegnati, circa 11,5 miliardi, costituendo il Fondo Unico per il Sud di almeno 20 miliardi di euro. Un piano capace di mobilitare 250 miliardi di investimenti nei prossimi tre anni che finanzieranno infrastrutture, misure di credito d'imposta per i neoassunti, iniziative speciali per giovani e start-up, e l'istituzione di zone economiche speciali. In base alle stime d'impatto sulla programmazione 2007-2013, il Fondo creerebbe almeno 500mila posti di lavoro, e farebbe nascere circa 60mila nuove imprese entro il 2020».

Teme più l'astensionismo o i grillini?

«Temo che l'astensionismo lasci spazio ai grillini, e questo è un pericolo gravissimo. Io ho il massimo rispetto per gli elettori del M5s e per la loro voglia di cambiamento, ma temo che molti di loro non abbiamo considerato a chi si stanno affidando. I Cinque stelle non sono solo incompetenti, come hanno dimostrato clamorosamente a Roma e a Torino, sono soprattutto portatori di una visione pauperista, ribellista, giustizialista che in fondo ha origine nella peggiore sinistra, quella antisistema, antindustriale, anticapitalista. Nei giorni scorsi hanno reso noti i nomi dei loro futuri ministri: non mi colpisce tanto il fatto che siano degli sconosciuti, quanto quello che invece si sa di loro. I ministri economici hanno una formazione che non potrebbe essere più antiliberale, antioccidentale, nemica dello sviluppo. Per tutta la campagna elettorale ho detto che avrebbero massacrato i ceti medi di tasse, ora che vedo i profili dei loro eventuali ministri ne ho la conferma. Se vincessero, i capitali fuggirebbero dall'Italia, che si troverebbe isolata in Europa, perderemmo investimenti e posti di lavoro, si scatenerebbero pericolose tensioni sociali, sprofonderemmo in una cupa depressione dalla quale sarebbe difficilissimo uscire».

La Commissione Ue, Junker in particolare, ha espresso timori sul futuro dell'Italia. Un'intrusione o un giusto allarme?

«Ho detto molte volte che sarebbe meglio se i vertici delle istituzioni europee si tenessero fuori dalle questioni della campagna elettorale. Lo stesso Tajani, molto opportunamente, si è attenuto a questo criterio, perfettamente corrispondente al suo ruolo istituzionale. Però il presidente Juncker ha avuto modo di chiarire il suo pensiero, di grande apprezzamento e fiducia nell'Italia. D'altronde io sono convinto che gli elettori italiani siano maturi e consapevoli: il voto di protesta, come il non voto, porta solo alla paralisi, che è l'unica cosa che oggi l'Italia non può permettersi. L'Europa non ci aspetta, e non possono aspettare i 4.750.000 italiani che vivono sotto la soglia di povertà o i tre milioni di anziani che rinunciano a curarsi perché non se lo possono permettere. Non può attendere nemmeno il rimpatrio dei 600mila clandestini che mettono in pericolo la nostra sicurezza».

Cosa chiederete all'Europa se doveste vincere?

«Di riformarsi profondamente. Noi siamo europeisti davvero, come lo erano De Gasperi e Gaetano Martino, Adenauer e Schuman. Non è con la retorica europeista che si costruisce l'Europa, né con un'impalcatura burocratica ottusa imposta ai cittadini europei. Chiederemo, anche nell'ambito del Ppe, di tornare all'idea di Europa come grande spazio di libertà, fondata sulle comuni radici giudaico-cristiane e greco-romane, sul pensiero liberale, sulla democrazia. Un'Europa di questo tipo potrà essere finalmente capace di avere una politica estera e di difesa comune, e quindi di giocare un ruolo nel mondo. E naturalmente dovrà essere un'Europa senza egoismi, nella quale le regole servano allo sviluppo di tutti, nella quale l'interesse nazionale italiano sia garantito dalle regole ma soprattutto dalla capacità politica e dell'autorevolezza del nostro governo per farla valere. Ecco perché Antonio Tajani è l'uomo giusto per guidarlo».

Lei è convinto che il centro-destra vincerà queste elezioni, ma il rischio di numeri che non garantiscono la governabilità è concreto, conseguenza anche di questa legge elettorale al suo battesimo. Pensa che il prossimo Parlamento dovrebbe cambiarla?

«Prima di domandarci questo io aspetterei di vederla all'opera. Da un lato, non mi pare faccia bene alla democrazia cambiare continuamente la legge elettorale. Dall'altro, non vedo quali cambiamenti potrebbero essere utili, se il Paese si dimostrasse ingovernabile, visto che il premio di maggioranza è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta. In ogni caso, osservo che è stato difficilissimo trovare una maggioranza per scrivere questa legge elettorale, che è stata il miglior compromesso possibile fra le forze politiche in parlamento. Non vedo le condizioni per fare un'altra riforma. La vera riforma però la possono fare gli italiani domenica con il voto: votando centro-destra e in particolare Forza Italia possono scongiurare qualsiasi pericolo di ingovernabilità o di paralisi. Siamo l'unica coalizione che può superare la soglia del 40% necessaria per avere la maggioranza in parlamento. I Cinque stelle e a maggior ragione il Pd sono lontanissimi da questi numeri. Per questo il solo voto utile, per un Paese governabile, è il voto a noi».

Lei ha stigmatizzato la scelta di Di Maio di presentare la lista dei ministri al Quirinale. Cosa ne pensa del giuramento preventivo da premier di Salvini? E della scelta di farlo su Vangelo e Costituzione?

«Ognuno ha il suo stile di comunicazione. Io personalmente preferisco lasciare il Vangelo e i simboli religiosi fuori dalla campagna elettorale. Però non mi sembra sia il caso di fermarsi alle forme. Salvini ha un programma serio, che condivide con noi, Di Maio ha messo insieme una serie di figure non solo poco note, ma che professano idee inquietanti, dalla decrescita al boicottaggio di Israele. Non a caso, d'altronde, gli esponenti islamisti più radicali invitano a votare per loro. Di questo mi preoccuperei molto, non dei giuramenti di Salvini».

In caso di vittoria pensa sia ipotizzabile, anche come gesto di pacificazione, tornare ad affidare la presidenza di una delle due Camere all'opposizione?

«Sarebbe un gesto di fair play, al quale sarei certamente favorevole se sapessi di poter contare sullo stesso fair play da parte delle opposizioni. Quel fair play che in altri tempi indusse Nilde Iotti, presidente comunista della Camera, a non favorire l'ostruzionismo del Pci contro il governo Craxi sul taglio alla scala mobile. Oggi però non vedo da parte dei nostri avversari un così forte senso delle istituzioni».

Se a breve dovesse arrivare la decisione di Strasburgo, lei esclude di presentarsi in eventuali elezioni suppletive in un collegio rimasto vacante?

«Questa è un'ipotesi che sinceramente non ho mai preso in considerazione. Quello che considero grave è che la Corte di Strasburgo non abbia tenuto conto dell'opportunità di pronunciarsi prima delle elezioni politiche. Si tratta di una grande questione di democrazia che non riguarda solo il cittadino Silvio Berlusconi, ma tutti gli elettori italiani che hanno diritto di sapere la verità».

Ha più volte detto che il suo rapporto con Renzi è compromesso. Pensa che sia ormai irrecuperabile? Cosa ne pensa del fatto che ha già detto che resterà alla guida del Pd anche in caso di sconfitta?

«Non sono sicurissimo del fatto che lo faranno restare, ma comunque sono affari interni al Pd, che non mi riguardano. Voglio però osservare una cosa: comunque vada, il risultato elettorale del Pd non dipende da Renzi o da chi fosse al suo posto. Dipende dal fatto che le sinistre, in tutta Europa, non hanno più nulla da dire. Legate alle vecchie visioni - peraltro perdenti - del 900, non hanno soluzioni da offrire alle complicatissime sfide della modernità. Rimangono in campo da un lato i liberali e i cristiani, dall'altro i pauperisti e i ribellisti, di destra o di sinistra. Qualche giorno fa ho visto un sondaggio che mi ha molto colpito (non riguarda l'Italia quindi posso citarlo): se si votasse oggi in Germania, per la prima volta nel dopoguerra i Socialdemocratici non sarebbero il secondo partito. Sono stato scavalcati dalla destra identitaria e populista di Alternative für Deutschland. Per fortuna la Cdu della signora Merkel regge ed anzi aumenta i consensi. Mi sembra questa sia una tendenza europea, che non cambierebbe con un altro segretario del Pd. Renzi d'altronde ha un merito innegabile: ha tagliato il cordone ombelicale che ancora teneva unito il Pd alla storia comunista. Ma dopo aver fatto questo non ha saputo o potuto dare al suo partito un'anima, dei valori, un progetto che non fosse quello di una sistematica occupazione del potere. È naturale che siano tanti gli elettori delusi, ed è anche a loro che rivolgo un appello. La modernizzazione del Paese ed anche la tutela sociale oggi siamo noi ad offrirle, non il Pd. La flat tax per far ripartire il Paese è una ricetta avanzatissima, i tagli fiscali che ne derivano sono nell'interesse di tutti, ma soprattutto dei più deboli. I grandi capitali scappano dai Paesi nei quali il fisco è opprimente, sono i piccoli, i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i commercianti, i professionisti quelli che ne sentono il peso. Le proposte con un più forte valore sociale, come il reddito di dignità per aiutare e responsabilizzare chi è in difficoltà, oppure le pensioni minime a mille euro a tutti, anche alla casalinghe, per rendere più serena la vecchiaia, sono le nostre politiche che rispondono a una moderna ma doverosa sensibilità sociale».

Su Gentiloni ha avuto parole di stima. Esclude che in caso di impasse il suo governo possa andare avanti per qualche tempo, magari in attesa di tornare alle urne?

«Confermo la mia stima personale per Gentiloni, ma anche il netto dissenso dalle politiche del suo governo. Quindi non vedo come questo stesso governo potrebbe andare avanti con il nostro consenso. Certo, se in Parlamento non ci fosse una maggioranza, e si dovesse tornare direttamente a votare, rimarrebbe in carica come avviene ovunque nel mondo - il governo esistente senza poteri reali, per la sola ordinaria amministrazione. Il fatto è che l'Italia ha bisogno di ben altro che di ordinaria amministrazione. Ha bisogno di una scossa, di uno shock che rimetta in modo l'economia, la crescita, l'occupazione. È quello che realizzeremo noi, grazie alla flat tax, che farà pagare meno tasse a tutti, e lascerà più risorse a famiglie e aziende per consumi e investimenti. Questo creerà nuova occupazione e quindi farà circolare maggiore ricchezza, e così via in un circolo virtuoso che abbiamo chiamato equazione liberale della crescita e del benessere. Ha funzionato in molti Paesi, con il solo taglio delle aliquote, nell'America di Kennedy e poi di Reagan, ma anche recentemente e clamorosamente in Irlanda, oppure in regime di flat tax da Hong Kong fino alla Federazione Russa. Perché non dovrebbe funzionare anche in Italia?».

Come possibile premier ha fatto il profilo di Tajani. Lei che ruolo avrà?

«Sulle scheda elettorale c'è un simbolo che chiediamo agli elettori di votare, c'è scritto Berlusconi presidente. Significa che io sono il presidente di Forza Italia, ovviamente, ma anche che sono il garante del nostro progetto politico. Sono io che mi impegno con gli elettori a realizzarlo. Senza incarichi formali, con il consenso degli elettori, sosterrò Antonio Tajani e guiderò Forza Italia e il centro-destra».