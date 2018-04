Sardegna, 15enni eroi salvano una nonnina da una casa in fiamme

Si sono fatti coraggio. Non è semplice a 15 anni decidere di irrompere in un appartamento, sfidare le fiamme e salvare un'anziana di oltre 90 anni in preda al panico. Eppure loro ci sono riusciti: si chiamano Rodolfo Fanni, Renato Saba e Lorenzo Fanari. Nella foto pubblicata dall'Unione Sarda sono abbracciati gli uni all'altro. Felici di essere riusciti ad aiutare una persona in difficoltà.

Il salvataggio tra le fiamme

Siamo a Guspini, nel Sud della Sardegna. I tre amici erano andati a fare una gita sul Monte Santa Margherita per Pasquetta e quando tornano a casa decidono di fermarsi a casa di uno di loro tre. All'improvviso sentono un grido di aiuto. I tre decidono di intervenire: individuano la casa in fiamme, rompono la finestra, si introducono all'interno dell'appartamento e trovano la donna anziana stesa per terra nel giardino di casa tra il fumo provocato da una pentola sul fuoco. Una volta salvata la donna, i tre 15enni spengono il gas e aprono le finestre per evitare che la situazione degeneri. Una "normale" giornata da eroi.