Sardegna, bufera sul presidente Fidal: "Dopo le donne, i veri atleti"

"Ci sono cose che nel 2017 non si dovrebbero sentire. Specialmente da chi ricopre cariche pubbliche di un certo rilievo", si è sfogata sui social Giulia Andreozzi, una delle atlete che ieri ha partecipato ai campionati societari di corsa campestre a Villacidro, in Sardegna.

Il riferimento è a una frase pronunciata dal presidente della Fidal Sardegna, Sergio Lai, durante la competizione. Dopo la corsa femminile, Lai ha presentato la gara maschile che seguiva dicendo al microfono: "Ora arriva la gara clou, vedremo gareggiare i veri atleti".

A commentare l'episodio è stata proprio Andreozzi su Facebook: "Come donna e come sportiva non ritengo che si possa fare finta di niente o minimizzare. Sono affermazioni gravi e inaccettabili, di cui si dovrebbe essere chiamati a rendere conto".

Il racconto dell'atleta non è passato inosservato e l'Assist, l'associazione nazionale atlete, ha annunciato che oggi scriverà al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al presidente della Fidal Sardegna "che ha pronunciato queste parole offensive e intollerabili" mettendo in copia il ministro dello Sport, Luca Lotti, e la delegata del governo alle Pari Opportunità, Maria Elena Boschi "perché siamo stufe e stufi di questi episodi. E se non sentiremo scuse ufficiali, chiederemo le dimissioni".

La replica del presidente Fidal