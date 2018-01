Sardegna, muore 20enne colpito da meningite

Era ricoverato da qualche giorno in rianimazione all'ospedale di Lanusei, Nuoro. Ma per Luca Pisano, studente 20enne di Tortolì, non c'è stato nulla da fare: il giovane è morto, colpito da un'infezione da meningococco di tipo B. Lo ha reso noto la direzione della Assl del centro ogliastrino che esprime "cordoglio e vicinanza alla famiglia" del giovane.

I medici avevano accertato che si trattava di un caso di meningite, avviando la profilassi anticontagio nei confronti delle persone venute in stretto contatto con il ragazzo.

Altri casi in Sardegna

Quello del giovane studente è il quarto caso di meningite registrato in Sardegna negli ultimi 20 giorni. Il primo episodio si è registrato a Cagliari qualche giorni prima di Natale quando una studentessa è stata ricoverata all'ospedale SS Trinità ma gli esami hanno escluso la contagiosità della malattia. Altri due casi si sono verificati dopo Capodanno a Nuoro, coinvolti un 50enne e una 43enne ai quali è stata diagnosticata l'infezione da meningococco di tipo B.

Psicosi

Le Assl della Sardegna cercano di correre ai ripari davanti all'ondata di preoccupazione che ha investito l'Isola. Gli ambulatori sono stati presi d'assalto, mentre alcune scuole avrebbero chiesto un certificato di buona salute per consentire l'ingresso in aula dei ragazzi.