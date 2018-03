Sardegna, muore nel sonno a 36 anni

Ancora una morte nel sonno. Questa volta a lasciare famiglia e amici è un 36enne trevignano. Enrico Grespan di Vascon di Carbonera, da tutti chiamato "Pesce", si trovava in un B&b a Oristano con alcuni amici per trascorrere la Pasqua. Come riporta il Corriere, a lanciare l'allarme è stata la proprietaria della struttura che, non avendolo visto scendere per la colazione, è andata a chiamarlo nella sua stanza. Una volta entrata però l'amara scoperta: il giovane si trovava fermo nel letto, privo di vita. Forse un arresto cardiaco, non è chiaro. Al momento tutte le motivazioni che hanno scateanto il decesso del giovane, impegnato nell'azienda di famiglia, sono al vaglio degli investigatori. L'autopsia, eseguita nelle prossime ore, chiarira quanto accaduto. La stessa sorte era toccata a Davide Astori, il capitano della Fiorentina e qualche giorno dopo a un altro sportivo, il calciatore francese Thomas Rodriguez di soli 19 anni.