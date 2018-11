Saronno, arriva l’esercito per sconfiggere la linea della droga

Arriva l’Esercito per proteggere Saronno e sconfiggere la linea della droga. Inoltre arrivano anche 34 nuovi carabinieri a Varese 70 per Monza Brianza fanno parte dei 360 destinati alla Lombardia

Arriva l'esercito, da lunedì 19, nelle fermate chiave della linea Saronno -Seregno all’interno del Parco delle Groane, cioè Cesano Maderno Groane e Ceriano Laghetto. Da lunedì inizierà la presenza di una camionetta di soldati che presidieranno sempre le stazioni Trenord dei due comuni. E’ stato reso noto nel corso della seduta del consiglio regionale lombardo di ieri martedì 13 novembre.

Le due fermate sono sempre state le vere "porte d'accesso" al parco e venivano utilizzate dagli spacciatori per scendere e recarvisi a svolgere i loro traffici. Una sorta di itinerario obbligato che include Saronno, che però ha sempre costituito solo una tappa intermedia del tragitto e non la meta finale di questo vero e proprio mercatino della droga, come ha più volte in diverse occasioni evidenziato il sindaco saronnese Alessandro Fagioli.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Ceriano Laghetto, uno dei principali se non il principale protagonista di questa battaglia che lo ha visto sempre presente in prima persona, trainando con sé l’intero consiglio comunale, spesso convocato proprio nel piazzale antistante la stazione. Così presidiava e inibiva lo sbarco dei “militanti dello spaccio e in più attraeva con questa attività l’attenzione di “Striscia la notizia” e di altri media nazionali.

Oggi è un giorno importante per la nostra comunità – afferma il sindaco Cattaneo – perché finalmente abbiamo avuto una risposta positiva ad una richiesta vecchia di cinque anni. Considerata infatti la gravità della situazione, a causa della presenza di una delle piazze di spaccio maggiori del nord Italia, che ha messo a repentaglio la sicurezza e la vivibilità del territorio, siamo stati costretti a chiedere l’intervento dei militari per il presidio delle stazioni. Non posso che ringraziare il ministro Matteo Salvini per aver fatto in poco tempo ciò che serviva. Attendiamo l’arrivo, previsto per lunedì, degli uomini dell’Esercito, che tutti i pomeriggi presidieranno le stazioni di Ceriano e Cesano Maderno Groane. È un passo concreto per restituire quest’area a pendolari e cittadini.