Saronno, trent'anni per "l'infermiera killer" Medico va a giudizio

È stata condannata a 30 anni dal Tribunale di Busto Arsizio, Maria Rita Ricci, per l'omicidio del marito e della madre. Laura Taroni, diventata in seguito per la cronaca nera,"l'infermiera killer", è stata accusata dei delitti in concorso con il medico Leonardo Cazzaniga. L'uomo era il suo amante e adesso per lui è scattato il rinvio a giudizio. Di fatto dopo l'arresto dei due sono scattati alcuni controlli su altri decessi all'interno della struttura sanitaria dove lavoravano i due per capire se l'infermiera avesse usato lo stesso metodo per uccidere altre persone. Cazzaniga di fatto ha scelto di essere processato con il rito ordinario.



E poco prima della sentenza aveva parlato l'avvocato della donna, Monica Alberti: "È seguita dagli psichiatri e sta metabolizzando quanto accaduto, seguendo un suo percorso. Questa mattina è stata seduta nelle prime file, e non ha rivolto la parola a Leonardo Cazzaniga, i due non si sono parlati". Cazzaniga inoltre è anche accusato di aver causato la morte di altri 11 pazienti al pronto soccorso di Saronno.