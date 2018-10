Ordinanza anti-nomadi. Ma attraversano la strada E così cambiano regione

Solo qualche giorno fa il sindaco di Sarzana (La Spezia), Cristina Ponzanelli, aveva apposto la sua firma in calce ad un provvedimento di divieto riferita a bivacchi ed accampamenti abusivi.

Come si legge nell’ordinanza, riportata su “La Nazione”, una misura atta a “prevenire ed eliminare pericoli e comportamenti che minacciano l’igiene pubblica e la sicurezza urbana contrastando il fenomeno del campeggio irregolare, del bivacco e dell’insediamento abusivo.” Ecco perché sabato la polizia municipale si è presentata dinanzi all’ingresso della scuola di San Lazzaro, luogo adibito da tempo a parcheggio di camper riferibili ad una comunità rom. Iniziavano ad accumularsi ormai le segnalazioni di disagio da parte dei residenti, stanchi di assistere a scene di degrado.

A raccogliere le proteste dei suoi concittadini ed a farsi portavoce del malcontento è stato Luca Spilamberti, consigliere comunale della Lega, che racconta qualche episodio sulle pagine del giornale toscano. “C’erano sempre sfilate di panni stesi lungo la ringhiera che segna il confine tra l’area della parrocchia e l’arci. Utilizzavano la fontanella privata della chiesa come un bagno pubblico e per lavare i camper ed hanno finito per danneggiarla. Creavano non pochi problemi di igiene. La struttura religiosa aveva anche provveduto a transennare con le proprie possibilità la fonte d’acqua. Così, dopo l’ennesima segnalazione, ho chiamato la polizia locale che è subito intervenuta per garantire il decoro di quest’area, proprio davanti alla scuola frequentata da bambini di elementari e materna.”

Sabato, dunque, i poliziotti si sono occupati di attuare l’ordinanza del sindaco, facendo allontanare il camper presente in quel momento dopo aver fatto ritirare la biancheria stesa in bella vista.

Fatta la legge, fatto l’inganno. Il mezzo ha infatti semplicemente attraversato la strada, posteggiandosi in una zona di sosta collocata sul lato opposto e beffando il provvedimento comunale. A pochi metri di distanza da dove si trovava prima, infatti, il mezzo era passato non solo in un comune diverso, da Sarzana a Fosdinovo, ma in una regione diversa, dalla Liguria alla Toscana. Come risultato finale, dunque, continueranno ad essere tediati i soliti residenti, ma il provvedimento in quella zona risulterà nullo.