Savona, il medico è malato e rimanda visita al cuore: donna muore d'infarto

Per la seconda volta la visita al cuore viene rimandata perché il medico è malato. L'ex infermiera muore d'infarto.

Un caso di malasanità sconvolge Savona, capoluogo ligure. Mirella Ottonello, ex infermiera, si è vista annullare per due volte la visita al cuore perché il dottore era malato. Poco dopo aver ricevuto la notizia, la donna è però morta d'infarto. A raccontare la tragica vicenda a La Stampa è il marito Luigi.

L'uomo spiega di aver ricevuto la telefonata dell'ospedale San Paolo. Un'infermiera gli comunicava che "la visita per sua moglie al San Martino è stata rinviata, il medico non c'è, è malato". Luigi ha quindi avvertito la moglie che è andata su tutte le furie, tanto da scrivere un post su Facebook. "Possibile esser trattata come una nullità dalla sanità - si legge - mi hanno rimandato l'appuntamento cardio chirurgico già due volte! ma si può esser trattati cosi". Mezz'ora dopo aver sfogato la rabbia sui social, Mirella è morta d'infarto. Il marito, pur consapevole della malattia della moglie, non ha dubbi su quanto accaduto: "Per me questo è un caso di malasanità". L'ospedale ha aperto un'indagine interna.