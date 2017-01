Biglietto doppio sul bus per gli studenti con zaini pesanti

A Savona scatta la protesta contro il Tpl, l’azienda di trasporto pubblico locale che ha deciso di far pagare un doppio biglietto a chi viaggia con un bagaglio superiore ai 5 kg.

Contro questa decisione si è schierato anche l’assessore Silvano Montaldo e il sindacato interno all’azienda, la Faisa che sottolinea: “Stiamo dalla parte dei nostri utenti e giudichiamo inaccettabile il provvedimento della dirigenza, assunto senza alcun confronto con noi”. L’azienda si è vista così costretta a fare marcia indietro: “Si è trattato di un errore di battitura. Non intendevamo porre il vincolo dei 5 chili, bensì quello dei 15. Correggeremo”. Il biglietto extra era previsto per qualsiasi carico che superi i 5 chili o le misure 50x30x25 centimetri. Una soglia che, ieri, sarebbe stata superata da tutti gli studenti e dagli anziani con il trolley della spesa. Il Secolo XIX ha pesato il carico degli studenti e degli altri viaggiatori, con tanto di bilancia, alle fermate centrali constatando che, quasi tutti, avrebbero dovuto obliterare un secondo biglietto per non rischiare la multa.