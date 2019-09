Sbranata da 5 cani a 19 anni. Morta brillante studentessa

Sbranata da un branco di cani.

È questo il crudele destino che ha travolto una brillante studentessa di soli 19 anni di Knoxville, nel Tennesse. Così, Adreianna Mckenna O'Shea, è morta a seguito di un feroce e brutale assaltato animale. Ben cinque cani, dei quali, due rottweiler-labrador, due mastini-labrador e un pitbull hanno aggredito fatalmente la giovane donna nei pressi di un'abitazione allocata in Crescent Drive, nel cuore della piccola cittadina statunitense .

I fatti risalgono al 23 agosto ma, la notizia è rimbalzata su tutti i quotidiani stranieri nella tarda serata di ieri. Stando a quanto riporta la testata giornalistica locale Knoxnews, la diciannovenne era tornata a casa per recuperare una borsa al volo quando, appena sull'uscio, il branco le si è letteralmente scagliato contro. Secondo quando riferisce una testimone oculare della vicenda, Adrienna non avrebbe fatto in tempo a chiedere aiuto che i cani l'avrebbero dapprima sbattuta all'aria e poi, trascinata in prossimità di un'area boschiva. Qualcuno avrebbe chiamato immediatamente la polizia ma nulla hanno potuto gli agenti per arrestare la furia canina. Purtroppo, la tragedia si è consumata in un tempo così rapido da rendere vano qualunque tipo di intervento. Quando i soccorsi sono giunti in loco, la giovane versava in un mare di sangue e il suo corpo era dilaniato dai morsi dei molossidi. Nonostante il repentino trasporto al più vicino ospedale, Adrienna è morta dopo sette giorni di straziante agonia.

Stando a quanto riferisce il rapporto delle Autorità, i 5 cani, un incrocio sperimentale di diverse razze, sarebbero appartenuti ad una famiglia vicina di casa degli O'Shea e, dopo l'attacco, 4 sarebbero stati neutralizzati mentre uno sarebbe stato ucciso. I proprietari del branco non avrebbero voluto commentare l'accaduto sostenendo che gli animali fossero contenuti all'interno di una recinzione elettrica e non lasciati liberi di scorrazzare nella zona. Saranno dunque le indagini a chiarire la dinamica dei fatti.

Intanto, Darlene Schulz-Scott, zia di Adrienna, ha scritto un lungo post su Facebook in cui ricorda la sua brillante nipote. "Sono orgogliosa di te perché hai combattuto duramente. - recita la dedica - Non dimenticherò mai il tuo bellissimo viso e la tua energia".