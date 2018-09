Scambia una trans per una donna. Il cliente vuole indietro i soldi della prestazione

Un transessuale nella notte fra mercoledì e giovedì ha avuto - o meglio - stava per avere un rapporto sessuale con un suo cliente a Rimini.

Dopo aver contrattato la prestazione sessuale, e pagato in anticipo, i due si sono appartati per consumare il rapporto a pagamento. Ma ecco che qui arriva il "bello". Dopo i primi minuti, il cliente si è accorto che nel trans c'era qualcosa che non "andava". L'uomo, infatti, aveva scambiato il trans per una donna. Ma dopo la scoperta, il cliente ha voluto interrompere il tutto e ha chiesto i soldi indietro. Ma qui casca l'asino.

Il transessuale, infatti, si è opposto facendo nascere la diatriba. La discussione si è fatta talmente tanto accesa che l'uomo ha chiesto l'intervento della polizia. E dopo un lungo discorrere, gli agenti sono riusciti a far accordare le parti.