Scambio di neonati in clinica, i genitori lo scoprono dopo due giorni

Mentre allattava la bimba nata da poco e riportata a casa si è accorta che il numero sul braccialetto - ancora al polso della piccola - non era lo stesso di quello al polso della madre.

È successo in una clinica di Avellino, dove - pare - le neonate sono state vestite l'una con gli abiti dell'altra e scambiate di posto in culla, nonostante il braccialetto identificativo che serve proprio ad evitare scambi al nido. Subito allertato il personale, le piccole sono state restituite alle rispettive madri, anche grazie alle foto scattate dai genitori.

Esclusa per ora l'azione dolosa, ma la coppia che si è accorta dell'incidente ha segnalato la vicenda alla polizia.