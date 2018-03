Scappò in Turchia con pakistano. Sciarelli: "Le darei uno scappellotto"

Alla fine è tornata a casa, dopo mesi di angoscia per i genitori, che di Rosa Di Domenico non sapevano più nulla, da quando aveva lasciato Napoli per raggiungere Ali Qasib, un giovane pakistano conosciuto online.

Un caso che aveva tenuto banco a Chi l'ha visto e fortunatamente a lieto fine, che dopo dieci mesi viene raccontato da Federica Sciarelli come una storia risoltasi per il meglio. "La prima cosa che ho detto a Rosa quando l'ho vista? Che le avrei tirato uno scappellotto", dice la conduttrice, che ha trasmesso le immagini del rientro a casa e il primo abbraccio con la famiglia.

Rosa era finita in Turchia insieme al 28enne pakistano, secondo quanto si presuppone circuita e trascinata via dall'Italia, in un caso che ha sollevato anche sospetti per le amicizie dell'uomo e fatto parlare di un processo di radicalizzazione islamica in atto per la ragazza.

Molti dettagli della faccenda sono ancora poco chiari. Non si sa se Rosa sia stata forzata ad andare in Turchia, ma si sa che si allontanò da Napoli volontariamente. Le responsabilità sono dunque ancora da stabilire, ma per i genitori si può già festeggiare. "È finito un incubo", dice il padre al telefono con la Sciarelli. "È il giorno più bello della mia vita".