Scaricò manuale di matematica Isis: accusato di apologia terrorismo

"Il manuale di matematica dell'Isis scaricato da internet? Era solo curiosità". Si è difeso così dalle accuse di apologia del terrorismo e proselitismo Icaro Masseroli, mediatore culturale convertito all'Islam a lungo indagato dalla Digos di Bergamo per i suoi presunti contatti con il mondo dell'integralismo jihadista. Il suo avvocato, Valentina Carminati, ha dichiarato che "buona parte delle accuse si basavano su semplici tweet", ma alla fine la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell'educatore 29enne.

"L'Islam è una religione di pace. Ma in questa fase capisco i controlli continui della polizia". Così diceva Icaro Masseroli, 29 anni, mediatore culturale convertitosi alla religione islamica nel 2011 ed entrato nel mirino della Digos bergamasca per i suoi presunti legami con il mondo dell'integralismo musulmano. Come racconta il Corriere, nel 2015 la polizia aveva cominciato a scavare nella sua vita privata per capire se le sue parole fossero sincere o se mascherassero ben altre intenzioni. A seguito di controlli incrociati sulle sue attività online, è venuto fuori che Masseroli aveva scaricato su computer e cellulare materiale riconducibile allo Stato Islamico. A colpire l'attenzione degli inquirenti, in particolare, è stato un manuale di matematica molto particolare.

Si tratta di un quaderno che, graficamente, non è così dissimile da quelli usati dai bambini delle elementari per imparare l'aritmetica. Peccato che gli elementi per i calcoli non siano ciliegie, pere e mele ma pistole, mitragliette e bombe. "Era solo curiosità" si è sempre difeso Masseroli, nei confronti del quale la magistratura ha formalizzato l'accusa di apologia di terrorismo tramite strumenti telematici: pena massima prevista dalla legge, 8 anni e 4 mesi. Ma il suo avvocato non ci sta. "Buona parte delle accuse - commenta Valentina Carminati - è basata su alcuni tweet. Abbiamo presentato una memoria per dimostrare al giudice dell’udienza preliminare che Icaro Masseroli utilizza spesso Facebook, non Twitter. Icaro Masseroli - prosegue il legale - è una persona pacifica e semplice: forse ha solo scelto la religione 'sbagliata' nel periodo storico sbagliato. Ma è un suo diritto".