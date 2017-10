Scende per timbrare il biglietto: il treno parte con il figlio a bordo

Una mamma scende dal treno per convalidare il biglietto, ma il convoglio parte con il figlio di un anno a bordo.

Come riporta Repubblica.it, una mamma sale su un treno nella stazione di Crespellano, nel Bolognese, insieme al figlio di appena un anno. Si accorge però di non aver timbrato il titolo di viaggio e allora scende dal vagone, lasciando il piccolo da solo. Proprio mentre la donna era sulla banchina, il mezzo è partito. Resasi conto di quanto stava accadendo, la donna ha iniziato a urlare disperatamente e a correre sui binari per cercare di fermarlo.

Rimasta sola nella stazione ha poi avvertito le forze dell'ordine in modo da bloccare il convoglio alla stazione successiva. A quel punto i carabinieri si sono diretti a Ponte Rocca, riuscendo così a intercettare il treno dove il bambino era rimasto da solo. Nel giro di pochi minuti la situazione si è risolta per il meglio: i militari hanno preso il piccolo e l'hanno riaffidato alla madre.