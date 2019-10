Scene da far west a Bitritto, ferite due persone: grave un pregiudicato

Si torna a sparare per strada in Puglia. Questa volta il fatto è accaduto a Bitritto, un Comune di 11mila persone in provincia di Bari. C'è stato un agguato, con colpi di pistola, in pieno centro. Pare che nel mirino ci fosse un pregiudicato del posto, Luigi Attilio Gargaro di 37 anni, rimasto gravemente ferito insieme a Luigi Esposito, un uomo di 70 anni incensurato che al momento della sparatoria stava giocando a carte in una sala giochi. Il conflitto a fuoco è avvenuto in via Aporti, per strada e dentro il circolo ricreativo.



Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale: al Policlinico di Bari il 70enne e all'ospedale "Di Venere", sempre a Bari, il 37enne. Tanta la paura tra i presenti che si sono trovati davanti ad una scena da far west. I sicari, ancora ignoti, sono arrivati nei pressi della sala giochi e hanno esploso diversi colpi di pistola che hanno colpito, come detto, due persone e diverse auto. A sparare pare siano stati due uomini fuggiti, subito dopo l'agguato, a bordo di una moto con il volto coperto dai caschi integrali.

Stando alla ricostruzione degli investigatori, i due, a bordo del ciclomotore, avrebbero cercato di colpire Gargaro per strada e poi la sparatoria sarebbe continuata nel circolo ricreativo dove la vittima, ritenuta vicina al clan Di Cosola, avrebbe cercato di rifugiarsi. Dentro la sala giochi, in quel momento, c'era Esposito che giocava a carte con altre persone. Diverse sono le piste su cui indagano i carabinieri. Si parla di una donna che frequenta Gargaro e di un presunto tradimento dopo il quale sarebbe scattata la vendetta amorosa.





Agghiaccianti sono le foto pubblicate sulla pagina Facebook " Bitritto Live ".per terra e sulle pareti del circolo ricreativo, sedie ribaltate, auto con i vetri rotti dai proiettili e sporche di sangue lasciano immaginare gli attimi di terrore vissuti dai presenti.Migliorano, intanto, le condizioni di salute di Luigi Esposito, il 70enne rimasto ferito alla schiena e per lui non ci saranno danni permanenti causati dai colpi di pistola vaganti che lo hanno colpito. È fuori pericolo di vita anche Gargaro che ha riportato diverse ferite tra l'addome e le gambe.