Sciacalli in azione durante l'incendio di Pisa

Tre cittadini peruviani sono stati tratti in arresto dagli uomini dell'Arma dopo un inseguimento sulla FiPiLi per aver rubato una borsa ad una coppia di anziani nel parcheggio del supermercato durante l'incendio di Pisa

Le forze dell'ordine erano impegnati nell'incendio di Pisa e quindi tre peruviani hanno deciso bene di andare a tentare qualche furtarello in un parcheggio di un supermercato nel pisano. Hanno adescato una coppia di anziani che si stavano dirigendo con le buste della spesa verso l'auto posteggiata nel parcheggio. I tre, di età compresa tra i 21 e i 30 anni hanno quindi accerchiato l'anziana coppia e hanno iniziato a distrarli in modo che un loro complice potesse agire e sottrarre la borsa. Erano già noti alla forza dell'ordine i tre, tanto che non appena hanno commesso il furto sono stati inseguiti sulla FiPiLi e sono stati bloccati da un comando di Carabinieri e Polizia che hanno agito sotto la supervisione del vicequestore Roberto Sbenaglia.

Tutto si è concluso per il meglio e il denaro sottratto è stato riconsegnato alle vittime che purtroppo ora si trovano in stato di shock.

Per tutti e tre si sono ora aperte le porte del carcere di Sollicciano dove, da controlli successivi, è emerso che lo stesso gruppo aveva compiuto furti simili per tutta la Toscana.