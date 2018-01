Scioperano insegnanti: le vacanze si allungano

Vacanze natalizie per molti bambini di elementari e materne: lunedì 8 gennaio è stato indetto uno sciopero dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia dai Cobas.

Gli insegnanti di Anief e altre 8 sigle incrociano le braccia per protestare contro la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato il diploma magistrale non abilitante per accedere alla professione. Domani una rappresentanza dei docenti sarà ricevuta al Miur per un incontro ritenuto "decisivo" dalle parti.

"La sentenza ha creato un conflitto di giudicato", spiega all'Agi, Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, " Ora 43.500 insegnanti rischiano la cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento, ai quali si devono aggiungere i 5mila che hanno ottenuto il ruolo con riserva in attesa della sentenza definitiva. Fino a questo momento 7 sentenze del Consiglio di Stato avevano stabilito che tutti gli insegnanti con il diploma magistrale potevano accedere alla graduatoria se diplomati entro il 2001. Ora la sentenza dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ribaltato i termini della questione ".