Scontrini, la retromarcia: rinviata la lotteria a premi

Il governo ormai rinvia tutto. Dopo il nodo sull'innalzamento dell'età pensionabile, palazzo Chigi starebbe valutando l'ipotesi di spostare l'entrata in vigore della "lotteria dello scontrino", ovvero il meccanismo che lega il tagliando ad un concorso e che dovrebbe dunque incentivarne la richiesta da parte del cosnumatore al commerciante. Il provvedimento, in via sperimentale, sarebbe dovuto scattare dal prossimo gennaio. Ma a quanto pare, come riporta ilCorriere, la questione verrà rinviata alla prossima legislatura. Di fatto, finora la spiegazione ufficiale sul rinvio è legata ad un problema tecnico. La società che dovrà implemtare il sistema è la Sogei, la stessa che recentemente è stata coinvolta nel caso dello spesometro in tilt. Il nuovo sistema dovrebbe prevedere uno scontrino elettronico con un invio dei dati del consumatore all'Agenzia delle Entrate. Poi dopo una certa cifra di acquisti si accede ad una lotteria mensile che potrebbe mettere in palio o premi in denaro oppure anche viaggi. Il timore però riguarda proprio il processo elettronico. Una falla sul sistema come quella che si è verificata nel caso dello spesometro sugli scontrini potrebbe avere conseguenze ben più pesanti. Da qui la prudenza. Ma c'è chi pensa che questo ritardo possa anche essere dettato dalla voglia del governo di non dare seguito ad un provvediamento non molto gradito in fase di campagna elettorale.