Scuola, nel Milanese studenti ciechi e sordi lasciati senza assistenza

Dal rietro a scuola dopo le vacanze di Natale, gli studenti non udenti e non vedenti del Milanese non hanno più l'assistenza a cui avrebbero diritto. Il motivo? Non ci sono i soldi. Per questo i genitori di alcuni alunni hanno deciso di pagare di tasca propria le assistenti perché continuino a seguire i figli almeno per qualche ora a settimana.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, nel Milanese sono circa 2.400 le famiglie colpite dal problema. A occuparsi dell'assistenza sono sempre state le Province, con un progressivo intervento della Regione, ma la legge di Stabilità 2017-2019 trasferisce ogni competenza al Pirellone dal prossimo primo agosto. Ma la Città Metropolitana non ha le risorse. O meglio, ha i fondi per garantire il servizio fino a marzo. Poi basta.

Regione Lombardia e Città Metropolitana promettono di risolvere la situazione ma, dice il presidente provinciale dell'Ente nazionali sordi, Virginio Castelnuovo, al Fatto, " si sta negando un diritto essenziale che riguarda centinaia di bambini e ragazzi. Con ricadute sulla didattica e problemi per le loro famiglie" .

La conferma arriva anche da Emanuele Bana, presidente della cooperativa Comin, una delle dieci organizzazioni firmatarie di un appello per sbloccare il momento di stallo: " Denunciamo la gravità della sospensione del servizio e chiediamo che ai proclami seguano i fatti. Ovvero che il servizio sia ripristinato quanto prima. La gravità è su tre fronti. La sospensione del servizio per minori e famiglie e, dal punto di vista del lavoro, per gli educatori impiegati nel servizio scolastico e per le organizzazioni che si fanno carico dei livelli occupazionali degli operatori assunti ".

Dall'Ics Jacopo Barozzi di Milano, unico plesso della provincia in cui dal 2008 è attivo un progetto per l'inclusione e l'inserimento scolastico di allievi con sordità, fanno sapere: " Serve sicurezza del diritto al lavoro e serve che gli studenti imparino ogni giorno, che la scuola possa occuparsi di didattica inclusiva e non di burocrazia. Servono servizi che seguano il calendario scolastico e che non creino discriminazione. Serve che lo Stato si impegni a garantire tutto questo nel rispetto di tutti. Dunque chiediamo alle Istituzioni di essere promotrici dei diritti, che fino ad oggi sono stati lesi, trovando soluzioni celeri e informando per iscritto su quali sono le risorse economiche, per far sì che le scuole possano ripartire ".

" A Lecco, Sondrio, Mantova, Bergamo, amministrazioni evidentemente più sensibili al problema, hanno messo soldi extra. Perché non lo ha fatto anche Milano?" , si chiedono dall'Ente nazionale sordi, che ha sollecitato anche il Miur. Lo scorso 10 gennaio, un comunicato regionale chiudeva la vicenda: " Trovato l’accordo, già nei prossimi giorni la Regione erogherà i fondi ", ma a sedici giorni di distanza il presidente della Comin sottolinea: " Non ci è giunta alcuna comunicazione operativa, quindi siamo fermi e i ragazzi senza assistenza ". Contattati da Il Fatto Quotidiano, la Città Metropolitana e l'assessore al Bilancio della Regione, Massimo Garavaglia, rassicurano sullo stanziamento di 3,4 milioni di euro, presi dal fondo statale, per la ripresa del servizio.

Il problema, fanno sapere le cooperative, è che quei soldi basteranno solo fino a marzo e non fino al termine dell'anno scolastico.