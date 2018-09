Il Papa conosceva il caso del frate accusato di stupro?

Padre Saloia è stato accusato da una suora di violenza sessuale. Ve lo abbiamo raccontato ieri. Papa Francesco era o no al corrente del racconto della consacrata? Per ora si tratta solo di una querela. Sarà la giustizia italiana a verificare la veridicità del quadro presentato dalla suora.

Qualcuno, però, sembra sospettare che in Vaticano sapessero più di qualcosa. Per una serie di ragioni: il frate in questione era stato nominato da Bergoglio vescovo ausiliare dell'arcidiocesi di Palermo, ma Saloia optò per rinunciare. Perché? Sembrerebbe che la causa sia stata una lettera anonima. Il frate psicologo, secondo l'autore della missiva, era solito violtato il celibato. "Avevo accettato - ha scritto Saloia per giustificare il diniego dell'incarico - in spirito di servizio ecclesiale questo impegnativo e delicato ufficio, a cui, in modo imprevisto e inaspettato, ero stato chiamato. Tale nomina, mentre in tanti aveva suscitato sentimenti di gioia e di speranza, in qualcun altro ha provocato intensi sentimenti negativi, con attacchi nei miei confronti infondati, calunniosi e inconsistenti, ma che potrebbero diventare oggetto di diverse forme di strumentalizzazione, anche di tipo mediatico". Il contenuto della lettera anonima, insomma, non corrisponderebbe al vero.

Padre Saloia, in ogni caso, è spesso associato al pontefice argentino. Su IlMessaggero si legge che: "Il dossier di padre Giovanni Salonia è ben conosciuto a Papa Francesco". Mente su Il Gazzettino di Sicilia si trova scritto che: "Vale la pena di ricordare che Lorefice (l'arcivescovo titolare di Palermo, che avrebbe indicato Saloia al pontefice argentino come suo ausiliare, ndr) nel breve discorso di saluto al Foro Italico, in occasione della visita del Papa a Palermo della settimana scorsa, aveva citato un brano di Salonia (La via della vita. Genesi e guarigione dei legami fraterni) quasi a rimarcare il rapporto di condivisione che lo lega da anni al frate psicoterapeuta. E che lo stesso Bergoglio avrebbe incontrato Salonia – come riporta lasicilia.it nella cronaca del 16 settembre – per 'salutarlo e ringraziarlo'".

Il frate è stato accusato perché considerato vicino al Santo Padre? Attaccare Saloia per colpire Francesco? Oppure la sua nomina a vescovo ausiliare di Palermo è saltata per via delle accuse, emerse solo ieri, di abusi ai danni di una suora? O, ancora, le due vicende sono del tutto slegate? Domande che per ora non sembrano aver trovato risposta.