Se in Puglia ora trovano vermi e insetti nei panini dell'asilo

Vermi e insetti rinvenuti all'interno dei panini distribuiti presso un asilo di Trepuzzi, che si trova in provincia di Lecce, in Puglia. Questo, almeno, è quello che si legge da qualche ora a questa parte, come riportato pure su Leggo.

L'amministrazione del comune salentino ha reso noto che gli accertamenti sul caso sono ancora in corso, ma sarebbero stati i docenti del plesso scolastico a segnalare l'esistenza di un problema. Alcuni dei piccoli studenti non avrebbero avuto modo di evitare di mangiare quei panini: avrebbero già ingerito quanto somministrato dalla mensa prima di poter essere messi a conoscenza del contenuto.

Sul quotidiano citato, si riporta pure di una denuncia da parte dei genitori degli alunni, che avrebbero chiesto spiegazioni e avrebbero insistito sull'urgenza di provvedimenti. Bisognerà valutare, adesso, la sussistenza di eventuali responsabilità da parte di coloro che sono deputati alla gestione e/o alla distribuzione del cibo in quell'istituto.

Chiarezza su questa vicenda, quella relativa alla presunta presenza di vermi e insetti, è attesa già per l'inizio di questa settimana, quando la Asl dovrebbe esprimersi sull'episodio. Allo stato delle cose, non è escludibile che vengano adottate sanzioni, ma sarà necessario verificare la veridicità di quanto raccontato e, quindi, la possibilità che il servizio di mensa abbia davvero sbagliato in più di qualcosa.

Non sarebbe la prima volta, del resto, che "ingredienti" di questa tipologia vengono trovati nelle pietanze destinate al consumo da parte di giovanissimi studenti.