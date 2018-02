La seconda vita dei centesimi fa studiare i bimbi in difficoltà

Sono inutili e fastidiose. Si accumulano nel portamonete e non si sa mai come liberarsi di loro. Ma per qualcuno le monetine da 1 e 2 centesimi possono fare la differenza.

Lo scorso anno, un barista di Arcisate, nel Varesotto, aveva posizionato sul bancone del suo locale un grosso vaso di vetro, invitando tutti a depositare le monetine rosse per aiutare i bambini in difficoltà. Dal bar l'iniziativa si è estesa e in poco tempo sono stati raccolti oltre 20 chili di spiccioli. "Somme minuscole - ha spiegato il barista Gennaro Gesuito - che però tutte insieme ci hanno permesso di fare molto per i bambini ".

Con la prima l'operazione svuota tasche sono state donate due cyclette al day hospital del reparto di onco-ematologia pediatrica dell'ospedale Del Ponte, ma quest'anno gli organizzatori vogliono fare di più. "Vogliamo dare vita alla più grande raccolta di 'centesimini' mai effettuata. È partita una campagna di adesione, che vedrà coinvolti molti paesi" . Come riporta Il Giorno, l'idea si è già estesa fuori dal Varesotto.