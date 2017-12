"Segnalate le gravidanze sospette". Ed è bufera sulla mail ai presidi

"Nelle vostre scuole ci sono stati casi di abbandoni o assenze da parte di studentesse per sospette gravidanze?" . Ed è subito polemica. Una polemica infuocata. La mail è stata spedita dall'Ufficio scolastico regionale a tutti gli istituti della Toscana e, nel giro di poche ore, ha acceso proteste a non finire. Tanto che il contenuto di quell'informativa è finita sulle pagine di Repubblica. "È stata inviata su richiesta dell'autorità inquirente - spiegano ora - era riservata, non diffondibile. Non c'era alcuna volontà di raccogliere informazioni sulla vita delle studentesse" .

"In relazione a indagini in corso - si legge - preme conoscere se, nelle scuole di rispettiva competenza, si siano verificati, da parte di studentesse, casi di abbandoni o assenze di rilievo o altre situazioni (interventi, ricoveri, ecc.), che possano aver indotto a ritenere trattarsi di gravidanze (magari celate) nel primo caso ovvero postumi da parto nel secondo" . Nell'oggetto la dicitura "riservato" e, poi, nel testo quell'enigmatico riferimento a una fantomatica inchiesta delle forze dell'ordine. Tutti particolari che inizialmente hanno fatto dubitare del contenuto della mail. Anche perché, come fa notare anche il cronista di Repubblica, è stata scritta "in un italiano un po' così e senza nessun riferimento temporale" . La mail è firmata da uno dei dirigenti dell'ufficio regionale dell'Istruzione. E si premura di "raccomandare il rispetto dell'ovvia riservatezza" nell'invitare a "segnalare, entro il 5 gennaio 2018, solo in caso positivo, in via riservata a questo Ufficio, le eventuali fattispecie nelle quali, in definitiva, risulti una gravidanza, ma non un 'lieto evento' al termine della stessa" .