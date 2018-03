"Sei sempre stanco e la sera torni tardi". Polemiche per la filastrocca in una materna

Polemiche a Roma per una filastrocca insegnata dalle maestre in occasione della festa del papà del 19 marzo. Ai bambini della scuola materna S.Pio X ai Parioli è stata consegnato un brano che ritrae in modo negativo la figurà paterna. L'inizio recita: "Sempre teso e preoccupato, qualche volta un po' arrabbiato, tempo libero non hai e non stiamo insieme mai; poi la sera tu sei stanco, posso solo starti accanto". Come riporta Il Messaggero, diverse mamme si sono lamentate per l'iniziativa e l'hanno denunciata su un blog personale chiamato "Io preferivo fare l'uovo" seguito da 3500 follower.

"Ma possibile che mamma e papà siano ancora "proposti" così ai bambini", si chiedono alcune. E ancora: "L'idea contestata è quella di una filastrocca troppo retrò per i tempi di oggi: dove c'è mamma che sta a casa a cucinare e papà 12 ore a lavoro per portare i soldi a casa". Oltre dalle mamme, la filastrocca è stata bocciata anche da una bimba che si è rifiutata di recitarla. "Ieri - racconta la madre della piccola - mia figlia non l'ha voluta recitare a scuola, ha detto che il suo papà non è come quello della poesia, al suo papà piace giocare. La maestra l'ha sgridata".