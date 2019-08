Il sei al SuperEnalotto: ​vinti 209 milioni a Lodi

Alla fine i 209 milioni di euro in palio per il jackpot del SuperEnalotto finsicono a Lodi. C'è una sestina vincente: : 7-32-41-59-75-76. Numero jolly: 21. Numero Superstar: 1. Si tratta del jackpot più alto mai vinto al Superenalotto. Da qualche mese il montepremi era cresciuto fino a toccare la quota record di 200 milioni di euro. Una cifra capace di cambiare la vita al fortunato che ha centrato la sestina vincente. E così negli ultimi giorni giocatori occasionali si sono affiancati a quelli abituali. Mentre questi ultimi giocano prevalentemente in modo razionale, i giocatori occasionali spesso si limitano all'acquisto della singola schedina precompilata, da pochi euro. Non vanno infine dimenticati coloro che, smorfia alla mano, convertono i loro sogni in numeri giocabili. Tra i jackpot memorabili, come ricorda Adnkronos, nella recente storia del Superenalotto ricordiamo quello del 27 ottobre del 2016 a Vibo Valentia in Calabria. In quell'occasione uno scommettitore si portò a casa la favolosa somma di euro 163.538.706 a fronte di una puntata di soli euro 3.

Ad oggi la vincita del fortunato calabrese rappresenta la seconda in assoluto nell'ambito dei concorsi nostrani.Un'altra vincita rilevante fu quella di cui beneficiarono alcune decine di scommettitori il 16 marzo del 2013 a Palazzolo dello Stella in provincia di Udine. Nelle tasche dei fortunati ed abili giocatori finirono oltre euro 53 milioni. Non va però dimenticata la vincita del 30 ottobre 2010. In quel caso a vincere furono ben 70 fortunati che incassarono 177.729.043,16 con l'uso di un sistema progressivo. Ora si fa festa però dalle parti di Lodi ed è già caccia al fortunato vincitore che probabilmente starà già pensando a come spendere i suoi 209 milioni...